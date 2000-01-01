Конобеева Анастасия (Вторая жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Конобеев Борис
Рождение ребёнка
1811
Сын: Конобеев Иван
Отец ребёнка: Конобеев Борис
Рождение ребёнка
1813
Сын: Конобеев Семен
Отец ребёнка: Конобеев Борис
Рождение ребёнка
1816
Сын: Конобеев Матвей
Отец ребёнка: Конобеев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конобеев Борис
Смерть
Неизвестно