Конобеева Анастасия (Вторая жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобеева Анастасия (Вторая жена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Конобеев Борис

Рождение ребёнка
1811

Сын: Конобеев Иван

Отец ребёнка: Конобеев Борис

Рождение ребёнка
1813

Сын: Конобеев Семен

Отец ребёнка: Конобеев Борис

Рождение ребёнка
1816

Сын: Конобеев Матвей

Отец ребёнка: Конобеев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конобеев Борис

Смерть
Неизвестно
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