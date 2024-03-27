Каримова Хадиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Хадиса

Место рождения

г.Аша, Ашинский район, Челябинская область, РСФСР

Дата рождения

16.09.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.196

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Аша, Ашинский район, Челябинская область, РСФСР
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
? Московская область, РФ
Current address:1
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