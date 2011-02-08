Гуринович (Пушкина) Нина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1929
Дата смерти08.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1949
Сын: Гуринович Николай Иванович
Отец ребёнка: Гуринович Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1954
Сын: Гуринович Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Гуринович Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2011
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь