Гуринович (Пушкина) Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуринович (Пушкина) Нина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1929

Дата смерти

08.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Гуринович Николай Иванович

Отец ребёнка: Гуринович Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.05.1954

Сын: Гуринович Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гуринович Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуринович Иван Николаевич

Смерть
08.02.2011
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
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