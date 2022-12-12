Сычев Граф(?) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1905
Жена: Ольга Михайловна
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905