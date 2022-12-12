Сычев Граф(?) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычев Граф(?) Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1905

Жена: Ольга Михайловна

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905
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