Кузнецов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1955
Дата смерти12.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955
Отец: Кузнецов Николай Иванович
Мать: Щукина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Во время службы в армии ослеп
Работа или профессия
Неизвестно
Работал от общества слепых
Рождение ребёнка
04.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоммерова Тамара Владимировна
Смерть
12.07.1992