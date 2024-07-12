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Кузнецов Сергей Николаевич

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Место рождения

Светлый, Светловский, Калининградская область

Дата рождения

11.01.1955

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955

Отец: Кузнецов Николай Иванович

Мать: Щукина Нина Ивановна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоммерова Тамара Владимировна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Во время службы в армии ослеп
Работа или профессия
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Работал от общества слепых
Рождение ребёнка
04.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоммерова Тамара Владимировна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Смерть
12.07.1992
Светлый, Светловский, Калининградская область

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