Мельников Алексей Васильевич
Место рожденияВологодская область
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мельников Василий
Мать: не указана
Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1936
Сын: Мельников Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова Парасковья Алексеевна
Архангельская область
Смерть
1942