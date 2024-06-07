Мельников Алексей Васильевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Алексей Васильевич

Мельников Алексей Васильевич

Место рождения

Вологодская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мельников Василий

Мать: не указана

Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1936

Сын: Мельников Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова Парасковья Алексеевна

Архангельская область
Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.