Боровкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Боровков Павел

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Боровков Алексей

Отец ребёнка: Боровков Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
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