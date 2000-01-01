Боровкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Боровков Павел
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Боровков Алексей
Отец ребёнка: Боровков Пётр
Работа или профессия
Неизвестно