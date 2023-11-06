Чеботарев Архип Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Чеботарёв — русская фамилия. Происходит от слова чёбот, чеботарь — сапожник.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чеботарев Афанасий Архипович
Мать ребёнка: не указана
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
Около 1920