Чеботарев Архип Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Архип Григорьевич

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Место рождения

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Упоминание
Неизвестно
Чеботарёв — русская фамилия. Происходит от слова чёбот, чеботарь — сапожник.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Чеботарев Афанасий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
Около 1920

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