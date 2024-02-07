Плахих Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солнышкина Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохих Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ильинична Плахих
Мать ребёнка: Солнышкина Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плахих Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно