(Глушкова) Елизавета Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глушкова) Елизавета Феофановна

Место рождения

Старое Гатище

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Авраам

Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: (Маслова) Параскева

Отец ребёнка: Маслов Авраам

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Маслова) Татьяна

Отец ребёнка: Маслов Авраам

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: (Маслова) Матрена

Отец ребёнка: Маслов Авраам

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.04.1916

Дочь: (Маслова) Елена

Отец ребёнка: Маслов Авраам

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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