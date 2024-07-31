(Глушкова) Елизавета Феофановна
Место рожденияСтарое Гатище
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Авраам
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: (Маслова) Параскева
Отец ребёнка: Маслов Авраам
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Маслова) Татьяна
Отец ребёнка: Маслов Авраам
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: (Маслова) Матрена
Отец ребёнка: Маслов Авраам
Рождение ребёнка
21.04.1916
Дочь: (Маслова) Елена
Отец ребёнка: Маслов Авраам
Смерть
Неизвестно