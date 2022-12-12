Якубовский Яков Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Якубовский Роман
Мать: не указана
Свенцянский уезд, Гадутишки
Рождение ребёнка
1865
Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич
Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Якубовский Амурат Яковлевич
Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Якубовский Адам Яковлевич
Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно