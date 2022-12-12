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Якубовский Яков Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Якубовский Роман

Мать: не указана

Свенцянский уезд, Гадутишки
Рождение ребёнка
1865

Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич

Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Якубовский Амурат Яковлевич

Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Якубовский Адам Яковлевич

Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Розалия Хасеневна

Смерть
Неизвестно
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