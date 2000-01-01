Бушуева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1991

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1991

Отец: Бушуев Евгений Никонорович

Мать: Елена

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