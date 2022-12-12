Дутов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дутов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Карбышева (кудрина) Фаина
Мать ребёнка: Дутова Просковья
Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дутова Просковья
Смерть
Неизвестно