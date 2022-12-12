Дутов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дутов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Карбышева (кудрина) Фаина

Мать ребёнка: Дутова Просковья

Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дутова Просковья

Смерть
Неизвестно
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