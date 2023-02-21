Силина (Фролова) Любовь Андреевна
Место рождениясело Малино, Московской области
Дата рождения1870
Дата смерти03.02.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Фролов Андрей
Мать: ?
село Малино, Московской области
Рождение ребёнка
1888
Сын: Силин Сергей
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
1889
Сын: Силин Иван
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
1890
Сын: Силин Николай
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
1891
Сын: Силин Павел
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: Гулева Зинаида
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
1899
Сын: Силин Александр
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
17.06.1902
Сын: Силин Георгий
Отец ребёнка: Силин Иван
Рождение ребёнка
05.08.1906
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Силин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силин Иван
Смерть
03.02.1944
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище