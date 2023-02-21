Силина (Фролова) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилина (Фролова) Любовь Андреевна

Силина (Фролова) Любовь Андреевна

avatar

Место рождения

село Малино, Московской области

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Фролов Андрей

Мать: ?

село Малино, Московской области
Рождение ребёнка
1888

Сын: Силин Сергей

Отец ребёнка: Силин Иван

Рождение ребёнка
1889

Сын: Силин Иван

Отец ребёнка: Силин Иван

Рождение ребёнка
1890

Сын: Силин Николай

Отец ребёнка: Силин Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Сын: Силин Павел

Отец ребёнка: Силин Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: Гулева Зинаида

Отец ребёнка: Силин Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1899

Сын: Силин Александр

Отец ребёнка: Силин Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1902

Сын: Силин Георгий

Отец ребёнка: Силин Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1906

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Силин Иван

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Иван

Смерть
03.02.1944
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close