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Талдыкин Григорий Иванович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

28.04.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Талдыкин Иван Семенович

Мать: Талдыкина Устинья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Сын: Талдыкин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1887 ст.

Дочь: Талдыкина Наталья

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.

Сын: Талдыкин Тимофей

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.

Дочь: Талдыкина Феврония

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.

Сын: Талдыкин Никита

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Наталья Васильевна

Смерть
28.04.1895 ст.
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