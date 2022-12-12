Талдыкин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти28.04.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.
Сын: Талдыкин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1887 ст.
Дочь: Талдыкина Наталья
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.
Сын: Талдыкин Тимофей
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.
Дочь: Талдыкина Феврония
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.
Сын: Талдыкин Никита
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1895 ст.