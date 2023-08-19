Косс (Косс) Фрейда Фрида
Место рождения
Дата рождения15.11.1914
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аджиашвили) Этери Эстер
Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh
Бракосочетание
15.04.1938
Рождение ребёнка
09.07.1943
Сын: Аджиашвили Илья
Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
1972
Тбилиси, ქ. თბილისი