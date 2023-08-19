Косс (Косс) Фрейда Фрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косс (Косс) Фрейда Фрида

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

15.11.1914

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914

Отец: Косс Арон-Мойше

Мать: Косс Koss (Розенман Rozenman Rosenman) Рейзя Рейза Роза Рейзел

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аджиашвили) Этери Эстер

Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Бракосочетание
15.04.1938

Муж: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Рождение ребёнка
09.07.1943

Сын: Аджиашвили Илья

Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
1972
Тбилиси, ქ. თბილისი

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