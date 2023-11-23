Иоанн Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Иоаннов

Иоанн Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1720 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иоанн Иоаннов

Мать: Агриппина Тимофеева

ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Селецкий Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Иоаннов II

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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