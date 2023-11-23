Иоанн Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иоанн Иоаннов
Мать: Агриппина Тимофеева
ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: не указана
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Иоаннов II
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно