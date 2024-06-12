(Усова) Ирина Кирикова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Усов Кирик Николаев
Мать: не указана
Год рождения вычислен исходя из возраста вступления в брак -19 лет
Бракосочетание
03.09.1833 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/408?center=1286+1166 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 408 Актовая запись 16 Третьяго числа вѣнчан... Показать все
Смерть
Неизвестно