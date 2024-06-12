(Усова) Ирина Кирикова Вычислено 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Усова) Ирина Кирикова

(Усова) Ирина Кирикова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1780 и 1783 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Усов Кирик Николаев

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения вычислен исходя из возраста вступления в брак -19 лет
Бракосочетание
03.09.1833 ст.

Муж: Устюженин Симеон Кузьмин

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/408?center=1286+1166 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 408 Актовая запись 16 Третьяго числа вѣнчан... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.