Klimaszewska (Szymanowska) Katarzyna 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Klimaszewska (Szymanowska) Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1787

Муж: Klimaszewski Andrzej

Kieljany
Рождение ребёнка
08.02.1801

Дочь: Borawska (Klimaszewska) Marianna

Отец ребёнка: Klimaszewski Andrzej

Klimaszewnica par. Białaszewo akt. U12/1801 Białaszwo
Смерть
1820

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