Klimaszewska (Szymanowska) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1787
Муж: Klimaszewski Andrzej
Kieljany
Рождение ребёнка
08.02.1801
Дочь: Borawska (Klimaszewska) Marianna
Отец ребёнка: Klimaszewski Andrzej
Klimaszewnica par. Białaszewo akt. U12/1801 Białaszwo
Смерть
1820