Дубровин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Владимир

Дубровин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close