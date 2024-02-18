Осокина Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина Дарья

Отец ребёнка: Осокин Дмитрий Владиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Тимофей

Отец ребёнка: Осокин Дмитрий Владиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Дмитрий Владиславович

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