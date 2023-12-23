Заломаев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1869
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Емелина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Заломаева Елисавета Никитична
Рождение ребёнка
09.11.1909
Дочь: Заломаева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Заломаева Елисавета Никитична
дев. Заречье Ростовский район Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Заломаева Елисавета Никитична
Ярославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заломаева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно