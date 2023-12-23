Заломаев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаломаев Николай Григорьевич

Заломаев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1869

Отец: Заломаев Григорий Васильевич

Мать: Заломаева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Емелина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Заломаева Елисавета Никитична

Рождение ребёнка
09.11.1909

Дочь: Заломаева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Заломаева Елисавета Никитична

дев. Заречье Ростовский район Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заломаева Елисавета Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Заломаева Елисавета Никитична

Ярославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заломаева Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заломаева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close