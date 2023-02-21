Медынцева (Лазарева) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медынцева (Лазарева) Прасковья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1840

Муж: Медынцев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Прасковья Ильинична Медынцева (Лазарева)
Рождение ребёнка
28.11.1840

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.1841

Сын: Медынцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1842

Сын: Медынцев, I Илья Васильевич

Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1857

Сын: Медынцев, Ii Илья Васильевич

Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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