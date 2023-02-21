Медынцева (Лазарева) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1840
Супруг(-а): Прасковья Ильинична Медынцева (Лазарева)
Рождение ребёнка
28.11.1840
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.11.1841
Сын: Медынцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1842
Сын: Медынцев, I Илья Васильевич
Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Медынцев, Ii Илья Васильевич
Отец ребёнка: Медынцев Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля