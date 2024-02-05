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Жеглов Сергей Васильевич

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Место рождения

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область

Дата рождения

27.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1979

Отец: Жеглов Василий Васильевич

Мать: Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеглова (Чистоступова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
05.09.2005

Дочь: Жеглова Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Жеглова (Другова) Любовь Николаевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.2014

Сын: Жеглов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Жеглова (Чистоступова) Ольга Александровна

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

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