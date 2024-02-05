Жеглов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.2005
Дочь: Жеглова Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Жеглова (Другова) Любовь Николаевна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.2014
Мать ребёнка: Жеглова (Чистоступова) Ольга Александровна
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ