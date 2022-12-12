Кошкин Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Евдокия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кошкин Яков Матвеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кошкин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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