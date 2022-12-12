Кошкин Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно