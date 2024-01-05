Гульфания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамедьяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закира Хакимзяновна
Отец ребёнка: Аскаров Хакимзян Аскарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магьзанур Хакимзяновна
Отец ребёнка: Аскаров Хакимзян Аскарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касимова Сания Хакимзяновна
Отец ребёнка: Аскаров Хакимзян Аскарович
Смерть
Неизвестно