Илюхина (Илюхина) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина (Илюхина) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Илья

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюхина (Илюхина) Анна

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова (Илюхина) Прасковья

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Прохорова (Илюхина) Евдокия

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Илюхин Яков

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Смерть
Неизвестно

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