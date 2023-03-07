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Перевозчикова Дарья Максимова

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Место рождения

дер. Шапошниковская, Закаринская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шапошниковская, Закаринская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Перевозчиков Андрей Леонтьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Перевозчиков Семен Леонтьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Перевозчиков Демид Леонтьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Перевозчиков Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Леонтий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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