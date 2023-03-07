Перевозчикова Дарья Максимова
Место рождениядер. Шапошниковская, Закаринская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шапошниковская, Закаринская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Перевозчиков Андрей Леонтьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Перевозчиков Семен Леонтьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Перевозчиков Демид Леонтьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Перевозчиков Павел Леонтьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Леонтий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762