Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1924
Дата смерти02.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадрин Андрей Канстантинович
Отец ребёнка: Бадрин Семен Канстантинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1949
Дочь: Бадрина Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Бадрин Семен Канстантинович
Смерть
02.07.2015