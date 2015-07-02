Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

02.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадрин Андрей Канстантинович

Отец ребёнка: Бадрин Семен Канстантинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадрин Семен Канстантинович

Рождение ребёнка
21.01.1949

Дочь: Бадрина Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Бадрин Семен Канстантинович

Смерть
02.07.2015

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