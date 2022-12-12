Мандич Аввакум Васильевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Украина, Николаевская область, г. Очаков (Херсонская губерния)
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
01.08.1899
Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева
Рождение ребёнка
29.06.1900
Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева
Рождение ребёнка
07.02.1904
Сын: Мандич (мандыч) Лука Аввакумов
Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Пелагия Аввакумова
Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева
Смерть
Неизвестно