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Мандич Аввакум Васильевич

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Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Мандич Василий Никитин

Мать: Мандичева Соломонида Максимовна

Очаков, Миколаївська область
Украина, Николаевская область, г. Очаков (Херсонская губерния)
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Мандич (мандыч) Дария Васильева

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Мандич Тимон Аввакумов

Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.06.1900

Сын: Мандич Петр Аввакумов

Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Мандич (мандыч) Лука Аввакумов

Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Пелагия Аввакумова

Мать ребёнка: Мандич (мандыч) Дария Васильева

Очаков, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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