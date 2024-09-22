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Горбачева Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Родион Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Горбачев Гаврила Родионов

Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Акулина Родионова

Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Тюменцева Лукерья Родионова

Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Горбачев Симеон Родионов

Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Горбачев Иван Родионов

Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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