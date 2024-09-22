Горбачева Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Горбачев Гаврила Родионов
Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Акулина Родионова
Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Тюменцева Лукерья Родионова
Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Горбачев Родион Ларионов