Фетисова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1986
Сын: Фетисов Николай Александрович
Отец ребёнка: Фетисов Александр
Рождение ребёнка
18.02.1987
Сын: Фетисов Денис Александрович
Отец ребёнка: Фетисов Александр
Рождение ребёнка
21.05.1988
Сын: Фетисов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Фетисов Александр
Рождение ребёнка
1990
Сын: Фетисов Иван Александрович
Отец ребёнка: Фетисов Александр
Рождение ребёнка
04.04.1994
Сын: Фетисов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шишкин Николай
Рождение ребёнка
21.11.2001
Отец ребёнка: Шишкин Николай
Рождение ребёнка
12.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Николай