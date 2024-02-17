Пирожкова Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1955
Отец: Суковенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1976
Сын: Пирожков Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Виталий Пирожков Владимирович
Рождение ребёнка
02.10.1981
Дочь: Григорьева Мария Витальевна
Отец ребёнка: Виталий Пирожков Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Даниил Витальевич
Отец ребёнка: Виталий Пирожков Владимирович