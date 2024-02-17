Пирожкова Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1955

Отец: Суковенко Яков Петрович

Мать: Суковенко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
09.08.1976

Сын: Пирожков Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Виталий Пирожков Владимирович

Рождение ребёнка
02.10.1981

Дочь: Григорьева Мария Витальевна

Отец ребёнка: Виталий Пирожков Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Даниил Витальевич

Отец ребёнка: Виталий Пирожков Владимирович

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