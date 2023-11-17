Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1976
Дата смерти17.11.2023
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1976
Отец: Бостекбаев Орыспай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бостекбаева Каламкас Кадильжановна
Мать ребёнка: Жалбырова Сандугаш Айдархановна
Рождение ребёнка
21.07.2005
Сын: Бостекбаев Диас Кадильжанович
Мать ребёнка: Жалбырова Сандугаш Айдархановна
Смерть
17.11.2023