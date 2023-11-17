Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1976

Дата смерти

17.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1976

Отец: Бостекбаев Орыспай

Мать: Бостекбаева Мугрипа Заншы кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бостекбаева Каламкас Кадильжановна

Мать ребёнка: Жалбырова Сандугаш Айдархановна

Рождение ребёнка
21.07.2005

Сын: Бостекбаев Диас Кадильжанович

Мать ребёнка: Жалбырова Сандугаш Айдархановна

Смерть
17.11.2023

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