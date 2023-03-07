Стяшкина (Тананина) Евфимия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяшкина (Тананина) Евфимия Фомина

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Тананин Фома Лаврентьев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрая Слобода, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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