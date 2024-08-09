Юрков Константин Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зебзеева Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зебзеева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зебзеев Савелий Константинович
Мать ребёнка: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно