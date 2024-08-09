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Юрков Константин Владимирович

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Место рождения

Новый Городок, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Городок, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зебзеева Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зебзеева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зебзеев Савелий Константинович

Мать ребёнка: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова (Зебзеева) Екатерина Петровна

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