Антипов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов Иван Петрович

Мать: Антипова (Митрофанова) Анна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезень

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