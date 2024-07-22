Черкасов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балина Александра Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно