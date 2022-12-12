Прочувайлов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прочувайлов Василий Григорьевич

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Место рождения

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Баженова Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Прочувайлова Аграфена Григорьевна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Деминская Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Прочувайлова Аграфена Григорьевна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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