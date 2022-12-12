Панкратов Максим Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панкратов Максим
Мать: Панкратова Акулина
Бракосочетание
17.09.1895 ст.
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.
Сын: Панкратов Василий Максимович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Панкратов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно