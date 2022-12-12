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Панкратов Максим Максимович

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Место рождения

Кряжим, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панкратов Максим

Мать: Панкратова Акулина

Кряжим, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
17.09.1895 ст.

Жена: Панкратова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.

Сын: Панкратов Василий Максимович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Панкратов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Кряжим, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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