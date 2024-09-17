Черемухина Мария Нефедовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти01.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черемухин Николай Иванович
Отец ребёнка: Черемухин Иван Митрофанович
Смерть
01.03.1953
дистрофия сердечной мышцы. д. Сутоки. почему-то рождена 1875 гг. написано на иждивении сына. Заявитель племянник Василий Ксенофонтович Черемхин.