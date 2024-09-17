Черемухина Мария Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина Мария Нефедовна

Место рождения

Сутоки, Лесной муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

01.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Сутоки, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Черемухин Николай Иванович

Отец ребёнка: Черемухин Иван Митрофанович

Смерть
01.03.1953
дистрофия сердечной мышцы. д. Сутоки. почему-то рождена 1875 гг. написано на иждивении сына. Заявитель племянник Василий Ксенофонтович Черемхин.

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