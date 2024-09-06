Бонева (Райкова) Мария Федоровна
Место рожденияЗнаменка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Райков Фёдор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1881 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.
Сын: Бонев Федор Иванович
Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович
Рождение ребёнка
18.02.1890 ст.
Дочь: Бонева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Дочь: Бонева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно