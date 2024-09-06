Бонева (Райкова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонева (Райкова) Мария Федоровна

Место рождения

Знаменка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Райков Фёдор Антонович

Мать: Райкова Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бонев Иван Степанович

Рождение ребёнка
09.09.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович

Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.

Сын: Бонев Федор Иванович

Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович

Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
18.02.1890 ст.

Дочь: Бонева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович

Знаменка, Одеська область
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Дочь: Бонева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Бонев Иван Степанович

Знаменка, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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