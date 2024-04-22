Залешин Андрей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Залешин Елисей Леонтьевич
Мать: Залешина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1841
Сын: Залешин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно