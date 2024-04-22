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Залешин Андрей Елисеевич

Место рождения

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Залешин Елисей Леонтьевич

Мать: Залешина Фёкла Ивановна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1841

Сын: Залешин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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