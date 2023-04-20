Соколов Аркадий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1982
Дата смерти20.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.2006
Дочь: Соколова Александра Аркадьевна
Мать ребёнка: Соколова (Рогозина) Екатерина
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Рогозина) Екатерина
Смерть
20.04.2023