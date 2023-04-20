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Соколов Аркадий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1982

Дата смерти

20.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982

Отец: Соколов Борис

Мать: Соколова (Лужных) Светлана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
19.03.2006

Дочь: Соколова Александра Аркадьевна

Мать ребёнка: Соколова (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Рогозина) Екатерина

Смерть
20.04.2023

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