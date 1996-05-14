Турлыков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1934
Дата смерти14.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Веснина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Турлыкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1961
Дочь: Маркова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Турлыкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1963
Сын: Турлыков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Турлыкова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турлыкова Анна Павловна
Смерть
14.05.1996