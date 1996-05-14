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Турлыков Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1934

Дата смерти

14.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Веснина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Турлыкова Анна Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1961

Дочь: Маркова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Турлыкова Анна Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1963

Сын: Турлыков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Турлыкова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турлыкова Анна Павловна

Смерть
14.05.1996
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