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Матрена Егоровна
Матрена Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Егор Абрамович
1772 г.р.
Мать
Прасковья Егоровна
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Егор Абрамович
Мать:
Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно
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