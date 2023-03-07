Луппова Татьяна Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуппова Татьяна Исакова

Луппова Татьяна Исакова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Луппов (лунпов) Иван Константинов

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Константин Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Луппов (лунпов) Тимофей Константинов

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Константин Матвеев

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Луппов (лунпов) Алексей Константинов

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Константин Матвеев

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов (лунпов) Константин Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close