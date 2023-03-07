Луппова Татьяна Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Луппов (лунпов) Иван Константинов
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Константин Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Луппов (лунпов) Тимофей Константинов
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Константин Матвеев
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Луппов (лунпов) Алексей Константинов
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Константин Матвеев
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710