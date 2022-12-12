Авдеева (Багурина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багурин Константин
Мать: Багурина Прасковья
Рождение ребёнка
08.04.1897
Дочь: Белякова Елизавета
Отец ребёнка: Авдеев Сергей
Рождение ребёнка
15.08.1903
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Авдеев Сергей
Рождение ребёнка
29.04.1907
Сын: Авдеев Константин
Отец ребёнка: Авдеев Сергей
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Авдеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Авдеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Авдеев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Сергей
Смерть
Неизвестно