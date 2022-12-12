Авдеева (Багурина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Багурина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багурин Константин

Мать: Багурина Прасковья

Рождение ребёнка
08.04.1897

Дочь: Белякова Елизавета

Отец ребёнка: Авдеев Сергей

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1903

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Авдеев Сергей

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Авдеев Константин

Отец ребёнка: Авдеев Сергей

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Авдеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Авдеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Авдеев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Сергей

Смерть
Неизвестно
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