Прилуков Иван (Ивашко) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуков Иван (Ивашко) Никифоров

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Место рождения

Семеновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1592 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев

Мать: не указана

Семеновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Прилуков Мокей (Мокейко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Семеновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Мамышевской на суходоле, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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