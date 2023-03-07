Прилуков Иван (Ивашко) Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Прилуков Мокей (Мокейко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Мамышевской на суходоле, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646