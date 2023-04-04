Соркин Эрлен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соркин Эрлен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2013
Москва, город федерального значения Москва

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